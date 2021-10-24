Duvarcı öyle istedi

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Necmi Bulut, Burak Mandıralı
Göçmenköy: Ali Duvarcı, Reşit ,Cemal, Fikret (Dk.56 Ali Üçtaş), Arda (Dk.90 Hüseyin Taşçı), Bekir (Dk.56 Koray), Rifat,Hassan (Dk.80 Cemal Terkan),Mevlüt,MehmetGöçben,Mahmut
Hamitköy: Tolga, İbrahim Kaba, Daniel, Kemal (Dk.83 Ardahan),Ömer (Dk.59 Mehmet Çil),Rifat, İbrahim Öksüzoğulları,Mert (Dk.83 Serhat),Burak (Dk.59 Taner),Toykan,İbrahim Güler
Goller: 7.ve 54. DK Bekir (Göçmenköy)- 64.Dk Mehmet Çil (Hamitköy)
Aksa Süper Ligin 6.haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Göçmenköy ile Hamitköy arasındaki kritik maçta, maçı Göçmenköy Bekir Yıldız’ın golleri ile kazanırken; Hamitköyforvetlerine sayısız pozisyonda geçit vermeyen Ali Duvarcı, galibiyetin gelmesini sağladı.
Göçmenköy aldığı galibiyetle kötü gidişatını durdurdu. Hamitköy ise üst üste 4.mağlubiyetini aldı.
7.Dk: Göçmenköy atağında ceza sahası içersinde sağ çaprazda topla buluşan Bekir şutunu attı ve topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-0 Hamitköy
16.Dk: Göçmenköy atağında Fikret’in pasıyla savunma arkasına sarkan Arda’nın şutunda top direkten geri geldi
18.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın sol çaprazdan şutunda top az farkla dışarıya gitti.
35.Dk : Hamitköy atağında Toykan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Kemal’ın vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti
54.Dk: Göçmenköy atağında Mehmet Göçben soldan ceza sahasına girdi ve pasını Arda’ya aktardı. Arda topu alırkenden Bekir’e çıkardı ve Bekir vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-0 Hamitköy
64.Dk: İbrahim Öksüzoğullarınun kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Mehmet Çil kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-1 Hamitköy
72.Dk: Hamitköy atağında Rifat kaleci Ali ile karşı karşıya geldi ve vuruşunu yaptı ancak Ali Duvarcı gole izin vermedi
90+3.Dk: Hamitköy atağında Arda’nın pasıyla Rifat altı pas üzerinden vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali Duvarcı gole izin vermedi
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