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Duvarcı, KTFF’deki görevlerinden istifa etti

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Duvarcı, KTFF’deki görevlerinden istifa etti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’nda 2. Başkanvekili olarak görev yapan Hüseyin Duvarcı, 2. Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa etti.
Hüseyin Duvarcı’nın Ulusal Birlik Partisi’nden Gazimağusa İlçe Başkanlığı’na aday olması nedeniyle görevinden istifa ettiği öğrenildi.
Hüseyin Duvarcı geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’un daveti üzerine Trabzon’a giden KKTC U12 Milli Takımı kafilesine başkanlık etmişti.
 
 
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