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Düşenler belli oldu

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Düşenler belli oldu
K-PET Süper Lig'de ve K- PET Birinci Ligde oynanan play out maçları ile düşen son takımlar da belli oldu.
K-PET Süper Lig'de Gönyeli'ye mağlup olan Düzkaya K-PET Birinci Lige düştü. Karşıyaka'ya mağlup olan Lapta ise BTM Birinci Lige düştü.
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