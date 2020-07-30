Düşenler belli oldu

K-PET Süper Lig'de ve K- PET Birinci Ligde oynanan play out maçları ile düşen son takımlar da belli oldu.

K-PET Süper Lig'de Gönyeli'ye mağlup olan Düzkaya K-PET Birinci Lige düştü. Karşıyaka'ya mağlup olan Lapta ise BTM Birinci Lige düştü.