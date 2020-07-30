Düşenler belli oldu

K-PET Süper Lig'de ve K- PET Birinci Ligde oynanan play out maçları ile düşen son takımlar da belli oldu.
K-PET Süper Lig'de Gönyeli'ye mağlup olan Düzkaya K-PET Birinci Lige düştü. Karşıyaka'ya mağlup olan Lapta ise BTM Birinci Lige düştü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.