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Durmaz hırslı çalışıyor

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Durmaz hırslı çalışıyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun antrenman izni vermesinden sonra takımların yanı sıra hakemler de çalışmalarını yoğunlaştırdılar.
Deneyimli hakem Serkan Durmaz da futbola verilen aradan sonra yeni sezonda başarılı olmak için sıkı bir şekilde çalışıyor. Saha çalışmalarının yanı sıra salon çalışmaları da yapan Serkan Durmaz, VIP Spor Salonunda çalışıyor.
Profesyonel destek de alan Serkan Durmaz, kişisel gelişim antrenörü Çetin Keskinel’in antrenörlüğünde antrenmanlarını sürdürüyor.
 
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