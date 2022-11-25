Dünya Kupası Tarihinde Beklentileri Ters Düz Eden 8 Sürpriz Maç

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesi 2022 Dünya Kupası'nın ilk büyük sürprizi oldu

2022 Katar Dünya Kupası 20 Kasım’da başladı. Taraftarların coşkusu tüm heyecanıyla devam ederken Suudi Arabistan’ın Arjantin’i 2-1 yenmesi ile turnuvanın ilk büyük sürprizi yaşandı. Suudi Arabistan dünya sıralamasında 53. sırada yer alıyor. Hal böyle olunca Suudi Arabistan’ın kupanın favori takımları arasında gösterilen Arjantin’i yenmesi büyük bir şaşkınlık yarattı. Maçta Messi’nin attığı ilk golün ardından Arjantin milli takımı Suudi Arabistan kalesine 3 gol daha attı. Ancak bu gollerin hepsi ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Suudi Arabistan’da ise ikinci yarının ilk dakikalarında Alsheri’nin attığı golle maç skoru eşitlendi. 53. dakikada Aldawsari’nin bir gol daha atmasıyla Suudi Arabistan 2-1 öne geçti. Böylesi beklenmedik sonuçlar hiç kuşkusuz turnuvayı daha özel kılıyor. O halde tarihte kısa bir yolculuğa çıkalım ve Dünya Kupası tarihinde taraftarları şoke eden bazı anlara birlikte bakalım.

1. Güney Kore – İtalya / 2-1 (2002)

2002 Dünya Kupası’nda Güney Kore uzatmalarda attığı golle İtalya’yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. O sıralarda İtalya’da Alessandro del Piero ve Paola Maldini gibi çok sayıda yıldız oyuncu vardı. Bu nedenle Güney Kore’nin İtalya’yı yenmesi oldukça büyük bir şoktu.

2. Hollanda – İspanya / 5-1 (2014)

Hollanda ve İspanya bir önceki Dünya Kupası’nın (2010) iki finalistiydi. O yıl 1-0’lık skorla kupayı İspanya kazandı. Bir sonraki Dünya Kupası grup maçında Hollanda rakibini 5-1 yenerek farklı bir skora imza attı. Bu olay, bir Dünya Kupası’nda son şampiyonun aldığı en büyük yenilgiydi.

3. Doğu Almanya – Batı Almanya / 1-0 (1974)

Doğu ve Batı Almanya sadece 1974 yılındaki Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldi. O yıl turnuvanın ev sahibi Batı Almanya’ydı. Aynı zamanda dünya futbolunun en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Gerd Muller de Batı Almanya forması giyiyordu. Karşılaşma başlamadan çok önce Batı Almanya galip ilan edilmişti bile! Ancak Doğu Almanya Jurgen Sparwasser’ın golüyle tarihi bir zafere imza attı.

4. Senegal – Fransa / 1-0 (2002)

2002 Kore/Japonya Dünya Kupası’nın açılış maçı Senegal ve Fransa arasında oynanacaktı. Papa Bouba Diop’un golü sayesinde Senegal, Fransa karşısında büyük bir zafer kazandı. Fransa ise grup maçları sırasında sadece bir puan alabildi ve gruptan çıkamadı.

5. İsviçre – İspanya / 1-0 (2010)

İspanya 2010 yılında Avrupa şampiyonu ve turnuvanın favori takımı olarak Dünya Kupası’na gitmişti. O yıl turnuva Güney Afrika’da düzenleniyordu. İspanya ve İsviçre karşılaşmasından önce İspanya’nın galibiyetine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak İsviçre 1-0’lık skor ile rakibi İspanya’yı yenmeyi başardı.

6. ABD – İngiltere / 1-0 (1950)

1950 yılında Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda turnuvanın favorileri arasında İngiltere vardı. ABD ise amatör, yarı profesyonel bir takım olarak görülüyordu. Bu nedenle maç sonunda İngiltere’nin ABD’ye tarihi bir hezimet yaşatacağından kimsenin şüphesi yoktu. Ancak bunun tam tersi oldu. Brooklyn’de bir restoranda komi olarak çalışan Joe Gaetjens tarihin en imkansız zaferlerinden birine imza atacak golü İngiltere’nin kalesine gönderdi.

7. Kamerun – Arjantin / 1-0 (1990)

Arjantin, 1986 yılında Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nın şampiyonu olmuştu. Dört yıl sonra 1990 yılında turnuvanın açılış maçında Kamerun’a yenilmesi tüm dünyada şok etkisi yarattı.

8. Kuzey Kore – İtalya / 1-0 (1966)

Dünya Kupası tarihinde beklentileri ters düz eden bir diğer an ise Kuzey Kore ve İtalya arasında oynanan maçta yaşandı. İtalya milli takımı 1966 yılındaki turnuvada Kuzey Kore’yi yenerek çeyrek finale çıkmayı hedefliyordu. Ancak İtalya yerine Pak Doo-ik’in golü sayesinde Kuzey Kore tur atladı ve İtalya Dünya Kupası’na veda etti.