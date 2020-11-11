KKTC Süper Lig'in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nün başkanı Koral Bozkurt, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem futbolcuları hem de kulüp başkanlarını eleştirdi.

Bozkurt, futbolcuların dün yaptığı eylemde futbolun oynanamamasının sebeplerinden birini kulüpleri göstermesini kınadı.

Bozkurt'un paylaşımı şöyle:

Ligler oynansın diye genel kurulda aldığımız karar doğrultusunda yetkiye federasyon başkanımız sayın hasan sertoğlu’na vermiştik. bu yetkiyi verirken en önemli üzerinde durduğumuz bu ligin temaslı takibi olduğu sürece oynayamayacağı ve ligin başlamasının ardından hiç bir şekilde durdurulamayacağıydı. başkanımız da bizden aldığı yetkiyle bu konularda ilerleme sağlamak için canı gönülden o günden beridir uğraşmaktadır. ben kendi oyuncularımı defalarca ikaz ettim sakın kendi kendimize bölünmeye gitmeyelim ,biz de bu ligin oynanmasını istiyoruz. siz de ayni ağızdan konuşun temaslı takibiyle bu iş olmaz... fakat üzülerek görüyorum bizim yetki verdiğimiz federasyon önünde eylemde sanki bizler oynanmasını istemiyormuşuz gibi federasyonumuza tabut bırakılmış.

1-burdan şahsım adına bu eylemi yapan futbolcu kardeşlerimi kınıyorum

2 -genel kurulda federasyon başkanına yetki verip arkasında durmayanları da kınıyorum

son olarak biz bir bütün olmadıkça futbolcu kardeşlerim bizden bişey olmaz. dün bu ligin oynanmasını isteyen bir abinizi daha kaybettiniz

umarım bu pandemi en erken zamanda biter ve hepzimiz normal hayatlarımıza döneriz

hepsinize sevgiler saygılar