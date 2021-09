Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu

Futbolda KTSYD Kupası her sezon öncesi olduğu gibi bu sezon öncesi de ilk ciddi sınav olurken, Yonpaş Dumlupınar 1999’dan 23 yıl sonra ikinci kez bu mutluluğu yaşadı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen, bu yıl 34’üncüsü organize edilen futbolda KTSYD Kupası’nın sahibi Yonpaş Dumlupınar oldu. 4 Eylül Cumartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Doğan Türk Birliği’ni 3-2’lik skorla mağlup eden Dumlupınar, her sezon öncesi olduğu gibi bu sezon öncesi de ilk ciddi sınav olan kupaya uzanan taraf oldu.

İkinci kez kazandı

KTSYD tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve derneğin kurulduğu yıl olan 1983 yılından bu yana 34’üncüsü organize edilen kupanın galibi olan Yonpaş Dumlupınar, bu kupayı dernek tarihinde ikinci kez kazanma başarısı gösterdi. Dumlupınar daha önce 2 Ekim 1999’da, o dönem dernek tarafından tüm bölgelerde düzenlenen kupanın Mağusa’da oynanan finalini kazanmıştı.

Asya bebek için umut olundu

KTSYD Kupası’nın bu yıl farklı bir anlamı vardı. Müsabakanın geliri SMA hastası Asya bebek için bağışlandı. KTSYD tarafından işbirliği yapılan Asya Bebek İçin Sağlık İnisiyatifi üyeleri, Atatürk Stadı’ndaki girişlerde özel hazırlanan ve OkmanPrinting’in ücretsiz basımını yaparak katkı sağladığı stikerlerin satışlarını yaparak tedavi için bağış topladı. Müsabaka öncesinde Doğan Türk Birliği Yönetim Kurulu 3 bin Sterlin tutarında bağış yaparken, girişlerde 15 bin 51 TL’lik bağış toplandı. Ayrıca Yonpaş Dumlupınar da Asya bebeğin tedavisi için 15 bin TL’lik katkıda bulundu. Müsabakanın basın toplantısında 50 adet stiker alma kararı alan Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan’a da maç başlamadan bir çerçeve takdim edilerek katkısından dolayı teşekkür edildi.

Sağlık önlemleri alındı

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve BRT ekranlarından canlı olarak da yayınlanan KTSYD Kupası’na her iki takım taraftarları iki giriş noktasından ayrı ayrı alındı. Sağlık önlemleri çerçevesinde aşılı olan kişiler, aşı kartı veya Adapass ibrazı ile tribünde yer alırken, aşısız kişilerden son 72 saat içinde yaptırdıkları PCR veya antijen negatif test sonuçları ile girişlerine izin verildi.

KTFF kuralları çerçevesinde ayrıca saha içerisinde yer alan takımlar ve basın mensupları da aşılı ve negatif test sonuçları ile sahada yer aldı.

KTSYD ile sağlık işbirliği yapan Elite Hospital ise ambulansı ile statta yer alarak olası bir sağlık sorununa anında müdahale için hazır bulundu.

Müsabaka Fransa 1. Lig’in resmi topuyla oynandı

Yonpaş Dumlupınar ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan 34’üncü KTSYD Kupası finaline Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu gibi siyaset, spor ve futbol camiasının önemli kişileri katılım gösterdi. Spor Target firması tarafından temin edilen ve Fransa 1. Ligi (Ligue 1) resmi topu olan UHL Sport marka top ile final karşılaşması oynandı.

Maçın adamını KTSYD üyeleri seçti

Her yıl olduğu gibi bu yılki kupa mücadelesinde de maçın adamını KTSYD üyeleri belirledi. “UHL Sport Maçın Adamı” adı altında belirlenen ödül için gösterdiği performansla ön plana çıkan Yonpaş Dumlupınar’ın yabancı futbolcusu JonathanWeston bu ödüle layık görüldü. Ödülü SportTarget Direktörü Arınç Perçinci takdim etti.