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Dumlupınar’ın güçlü canı

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Dumlupınar alt yapısından yetiştirdiği gençleri A Takıma monte ederken, bu futbolcular arasındaki Mert Güçlücan, sergilediği performansla dikkat çekmeye başladı

Dumlupınar’ın güçlü canı
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Yonpaş Dumlupınar takımı alt yapısından yetiştirdiği gençleri A Takıma monte etmeye başlarken, bu futbolcular arasında yer alan Mert Güçlücan, sergilediği performansla dikkat çekmeye başladı.
Futbol sezonunun iptal edildiği dönemde Mert Güçlücan, haftanın 6 günü çalışan Yonpaş Dumlupınar’da kendisini geliştirme şansı buldu. Özellikle dostluk maçlarında bulduğu şansı iyi değerlendiren Mert Güçlücan, attığı goller ve yaptığı asistlerle, beğeni topladı.
Özellikle sağ kanat başta olmak üzere hücum bölgesinin farklı mevkilerinde başarıyla oynayan 19 yaşındaki Mert Güçlücan, yeni sezonda Yonpaş Dumlupınar’ın en önemli kozlarından olacak.
 
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