Dumlupınar’ın golcüleri var

Lider Yonpaş Dumlupınar, rakibi Binatlı'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek liderliğini devam ettirirken, Binatlı üçüncü maçını da puansız tamamladı. Yonpaş Dumlupınar, Binatlı karşısında kalesinde ilk kez gol gördü

Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Lig'in 3'üncü haftasında Cumartesi gününün son karşılaşmasında lider Yonpaş Dumlupınar, rakibi Binatlı'yıdeplasmanda 3-1 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.Yonpaş Dumlupınar, puan kayıpsız yoluna devam ederken, Binatlı üçüncü maçını da puansız tamamlayarak kötü gidişini sürdürdü.

Üner Berkalp Stadında Emre Öztaşlı’nın yönettiği maça Binatlı hızlı başlarken, 7. Dakikada Mehmet Neşe takımını 1 – 0 öne geçirdi. Erken toparlanan Yonpaş Dumlupınar, 15. Dakikada Eray Vudalı ile eşitliği yakalarken, ilk devre 1 – 1 sona erdi.

İkinci devrede Yonpaş Dumlupınar’ın üstünlüğü dikkat çekti. 51. Dakikada Weston’un şutuna dokunan Mert Güçlücan golü attı. 1 – 2 57. Dakikada bu kez Weston takımını rahatlatan golü attı. 1 – 3

Maç sonuna kadar skoru korumayı başaran Yonpaş Dumlupınar maçı 3 – 1 kazanırken, Berke’nin 87’de kırmızı kart görmesiyle maçı 3 – 1 kazandı.



