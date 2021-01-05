Dumlupınar’ın, Dörtyol mesaisi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi şartları nedeniyle 2020 – 2021 sezonunu kulüplerin onayı ile iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren Yonpaş Dumlupınar, antrenmanlarına yeni yılda da ara vermeden devam ediyor.

Antrenmanlarının çoğunluğunu Dumlupınar Arena’da yapan Yonpaş Dumlupınar, son antrenmanını ise Dörtyol Stadında gerçekleştirdi.

Yonpaş Dumlupınar futbolcuları Dörtyol Stadındaki antrenmanda önce istasyonlarda güç ve kuvvet çalışırken, daha sonra topla antrenman gerçekleştirdiler.

Yonpaş Dumlupınar ilk dostluk maçında Yenicami’yi 5-2, Esentepe’yi ise 5-0 mağlup etmişti. Yonpaş Dumlupınar üçüncü dostluk maçını ise 9 Ocak’ta Hamitköy ile Esat Erdoğmuş Stadında oynayacak.

