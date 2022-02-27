Dumlupınar’ın çıkışı sürüyor

Yonpaş Dumlupınar, ligin ikinci devresinde oynadığı son 4 maçta üçüncü galibiyetini konuk ettiği Gönyeli’yi 2-1 mağlup ederek kazandı

Stad: Mağusa Dr. Fazıl Küçük

Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Halil Erdem Canaloğlu

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Olcay, Mehmet Gürbıyık, Emre Soytürk, Burak, Tahsin Berke, Eray Vudalı(90+2-İsmail Kaffaoğlu), Mert Güçlücan(45+1-Doğukan), Oladimeji(89-Tuğra), Weston

Gönyeli: Kemal, Ulaş, Azat, Isaac, Talat(46-Rıdvan), Ahmet Hatay, Ahmet Can, Süleyman(78-Mustafa Hacı), Şükrü(78-Ahmet Eser), Erdinç(66-Kahraman), Kağan(89-Anıl)



Aksa Süper Ligin 20.haftasında Yonpaş Dumlupınar konuk ettiği Gönyeli'yi 2-1 mağlup etti.Böylece ikinci devrede yakaladığı çıkışını devam ettirdi.

Dk. 13 Weston’un ceza alanında şutunda top yandan dışarı gitti.

Dk. 14. Weston yaklaşık 25 metrelik bir mesafeden yerden sert vurdu. Savunmadan da seken topa Kemal uzanarak dokanmasına rağmen top köşeden ağlara gitti. 1-0

Dk. 19. Ceza alanı içerisinde Weston sert vurdu. Isaac’a da çarpan top üstten az farkla kornere gitti.

Dk. 31. Serbest atışta ceza alanına gelen topa Şükrü ters bir kafa vuruşu yaptı. Top köşeden ağlara gitti. 2-0

Dk. 36. Mert Güçlücan’ın çaprazdan şutunda yan direğe de çarpan topu Kemal kontrol etti.

Dk. 42. Burak’ın çaprazdan ceza alanı dışından sert şutunda Kemal uçarak topu kornere çeldi.

Dk. 45+2. Ahmet Can’ın şutunda top üstten dışarı gitti.

Dk. 49. Oladimeji’nin ortasında Weston iyi yükselerek kafayı vurdu. Yan direğe de çarpan topu Kemal kontrol etti.

Dk. 79. Ulaş’ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza alanında Ahmet Hatay vurdu. Top köşeden ağlara gitti. 2-1



