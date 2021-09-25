Dumlupınar’ın bileği Mağusa’da bükülmez

İkinci maçını da Mağusa’da oynayan Dumlupınar, Girne Halk Evi’ni de mağlup ederek, 6 puana yükseldi. Girne Halk Evi ise ikinci haftayı da puansız kapattı

Stad: Dr. FazılKüçükStadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Mehmet Ekşici, Mehmet Çelik

Y. Dumlupınar: Türkkan,İsmail, Olcay, Berke,Mert (Dk.60 Tahsin) Tufan (Dk.85 Burak) Berk (Dk.46 Osman) Emre, Weston, Eray (Dk.72 Adewole) Turgut (Dk.85 Mehmet Batuhan)

GHE:Feyyaz,Yankı (Dk.87 Mehmet Yıldız) Ali, Arda,Samet,Halil,Chibuzor (Dk.81 Mehmet Erfinike), Erdi (Dk.47 Ümit) Mustafa, Alpay, Salih

Goller: 15.Dk Olcay, 81.Dk JonathanWeston, 84.Dk Osman Şanverdi (Y.Dumlupınar)



AKSA Süper Ligde ikinci maçını da Mağusa’da oynayan Yonpaş Dumlupınar, evinde Girne Halk Evi’ni de mağlup ederek, ikinci galibiyetini alıp, 6 puana yükseldi. Girne Halk Evi ise özellikle son bölümde oyun disiplininden kopup, maçı farklı kaybederken, ikinci haftayı da puansız kapattı.

Yonpaş Dumlupınar, Girne Halk Evi’nda maça hızlı başlarken, Olcay savunmadan ileriye çıkıp 15. Dakikada takımını 1 – 0 öne geçirdi. Golden sonra tempo düştü.

İkinci devrede oyunun temposu düşerken, Yonpaş Dumlupınar yapılan değişikliklerden sonra, rakibinin oyundan kopmasını da değerlendirip, 81’de Weston ile 2 – 0’ı buldu. 84’te ise Osman maçın skorunu belirledi.3-0

(Foto: Saldıray GÜVENER)

