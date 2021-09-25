Dumlupınar’ın bileği Mağusa’da bükülmez

Stad: Dr. FazılKüçükStadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Mehmet Ekşici, Mehmet Çelik
Y. Dumlupınar: Türkkan,İsmail, Olcay, Berke,Mert (Dk.60 Tahsin) Tufan (Dk.85 Burak) Berk (Dk.46 Osman) Emre, Weston, Eray (Dk.72 Adewole) Turgut (Dk.85 Mehmet Batuhan)
GHE:Feyyaz,Yankı (Dk.87 Mehmet Yıldız) Ali, Arda,Samet,Halil,Chibuzor (Dk.81 Mehmet Erfinike), Erdi (Dk.47 Ümit) Mustafa, Alpay, Salih
Goller: 15.Dk Olcay, 81.Dk JonathanWeston, 84.Dk Osman Şanverdi (Y.Dumlupınar)
AKSA Süper Ligde ikinci maçını da Mağusa’da oynayan Yonpaş Dumlupınar, evinde Girne Halk Evi’ni de mağlup ederek, ikinci galibiyetini alıp, 6 puana yükseldi. Girne Halk Evi ise özellikle son bölümde oyun disiplininden kopup, maçı farklı kaybederken, ikinci haftayı da puansız kapattı.
Yonpaş Dumlupınar, Girne Halk Evi’nda maça hızlı başlarken, Olcay savunmadan ileriye çıkıp 15. Dakikada takımını 1 – 0 öne geçirdi. Golden sonra tempo düştü.
İkinci devrede oyunun temposu düşerken, Yonpaş Dumlupınar yapılan değişikliklerden sonra, rakibinin oyundan kopmasını da değerlendirip, 81’de Weston ile 2 – 0’ı buldu. 84’te ise Osman maçın skorunu belirledi.3-0
(Foto: Saldıray GÜVENER)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.