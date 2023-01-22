Dumlupınar’dan Girne’ye tek kurşun

Stad: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Cenk Aras Özfutu
Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Tahsin, Olcay, İsmail, Necati, Emre, Berk, Osman, Berke, Hikmet, Ossy Martin
Girne Halk Evi: Feyyaz, Tunahan, Mahmut, Halil, Mehmet, Hüseyin, Tahir, Mustafa, Arda, Ahmet Yaşar.
Gol: Dk.15 Ossy Martin(Y.Dumlupınar)
Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur karşılaşmalarından olan Yonpaş Dumlupınar – Girne Halk Evi mücadelesinde ev sahibi Dumlupınar tek golle turu geçen taraf oldu.
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan karşılaşmada her iki tarafında istekli oyununa rağmen pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşmada ev sahibi Yonpaş Dumlupınar’a galibiyeti getiren golü 15. dakikada yeni yabancısı Ossy Martin attı.
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