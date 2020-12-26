Dumlupınar’dan, Esentepe’ye de beşlik tarife

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 Futbol Sezonunu iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarını da sürdürüyorlar.

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar ile K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe ikinci hazırlık maçlarında karşılaştılar. Canbulat Stadı’nda oynanan maç baştan sona Yonpaş Dumlupınar üstünlüğünde geçti.

Eray ile öne geçen Yonpaş Dumlupınar,Mehmet Altın 2, İsmail ve Mert Yücetürk’ün golleriyle Esentepe’yi 5-0 mağlup ederken Yenicami maçında olduğu gibi bu maçı da 5 golle tamamladı.



