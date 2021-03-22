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Dumlupınar’dan, Çoruhspor’a

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Dumlupınar’dan, Çoruhspor’a
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Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele edecek olan Karadeniz ekibi Artvin Çoruhspor, ülkemizden transfer gerçekleştirdi.
Hedefini Üçüncü Lig olarak belirleyen Artvin Çoruhspor, Artvin Şehir Stadında antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürürken, bölge esnafı da şampiyonluk yolunda kulübe büyük destek veriyor.
Artvin Çoruhspor, bonservisi Yonpaş Dumlupınar’da bulunan deneyimli orta saha futbolcusu Hicabi Demir ile anlaştı. Hicabi Demir kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı atarak, Artvin Çoruhspor takımına katıldı.
 
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