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Dumlupınar’da yenilikçi vizyon

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Dumlupınar’da yenilikçi vizyon
Necati KÜLAHLILAR
Yonpaş Dumlupınar kulüp yönetimi teknik heyet ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek kulübün hedefleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Basın toplantısında ilk olarak teknik direktör Sedat Devecioğlu, daha sonra ise başkan Mehmet Evram açıklamalarda bulundu. Başkan Mehmet Evram yeni bir vizyonla yola çıkıp başarılı ve doğru işlere imza attıklarını söylerken, sponsorun desteğiyle ve genç kadrolarıyla Süper Lig'de ses getirecek bir kulüp olacaklarını belirtti.
Mehmet Evram yenilikçi bir yönetim olarak alt yapıyı geliştirmek için yeni projeleri hayata geçireceklerini de vurguladı.
 
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