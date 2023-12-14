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Dumlupınar’da Mert üzüntüsü

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Dumlupınar’da Mert üzüntüsü
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Aksa Süper Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar’ın genç yeteneği Mert Güçlücan ilk devreyi kapattı.
Bu sezonki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken genç yetenek göze geldi. Cihangir maçının ikinci devresinde sakatlanarak oyundan çıkan Mert'in sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi.
Mert en az ilk 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.
 
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