Dumlupınar’da kiralık listesi hazır

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar’da teknik direktör Sedat Devecioğlu, kiralık gönderilecek futbolcuların listesini belirledi.

Buna göre Abbas Osum, Mustafa Çelik, Can Özbilen, Hikmet Çelikel, Rifat Emirhan, Anıl Haklıgör, Yılmaz Mert, Valentin Mandabura, Çağın Alibey, Oğuzhan Doşar, Hicabi Demir, Mehmet Ergün Çekiç, Mert Demir, Emre Karaciğer, Hasan Parlan, Oğuzcan Aras, Eray Akten, Altay Rüzgar, Turgut Kaçar ve Beşir Ndiaye, yeni sezonda Yonpaş Dumlupınar kadrosunda düşünülmeyen futbolcular oldular.



