banner480
banner69
190 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
16 0
 
TUFAD'dan duyarlılık örneği
TUFAD'dan duyarlılık örneği
289 0
Bunun anlamı tamamıyla soygunculuktur
Bunun anlamı tamamıyla soygunculuktur
517 0
İskele Triatlonu’na, Aresliler damga vurdu
İskele Triatlonu’na, Aresliler damga vurdu
22 0
İşte Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu
İşte Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu
18 0
Araziden bomba çıktı
Araziden bomba çıktı
44 0
banner460

Dumlupınar’da kiralık listesi hazır

banner476

Dumlupınar’da kiralık listesi hazır
K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar’da teknik direktör Sedat Devecioğlu, kiralık gönderilecek futbolcuların listesini belirledi.
Buna göre Abbas Osum, Mustafa Çelik, Can Özbilen, Hikmet Çelikel, Rifat Emirhan, Anıl Haklıgör, Yılmaz Mert, Valentin Mandabura, Çağın Alibey, Oğuzhan Doşar, Hicabi Demir, Mehmet Ergün Çekiç, Mert Demir, Emre Karaciğer, Hasan Parlan, Oğuzcan Aras, Eray Akten, Altay Rüzgar, Turgut Kaçar ve Beşir Ndiaye, yeni sezonda Yonpaş Dumlupınar kadrosunda düşünülmeyen futbolcular oldular.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.