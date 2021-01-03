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Dumlupınar’da dur durak yok

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Dumlupınar’da dur durak yok
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi şartları nedeniyle 2020 – 2021 sezonunu kulüplerin onayı ile iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren Yonpaş Dumlupınar, antrenmanlarına yeni yılda da ara vermeden devam ediyor.
Antrenmanlarının çoğunluğunu Dumlupınar Arena’da yapan Yonpaş Dumlupınar, Pazartesi günü yapacağı antrenmanı Dörtyol Stadında gerçekleştirecek.
Yonpaş Dumlupınar ilk dostluk maçında Yenicami’yi 5-2, Esentepe’yi ise 5-0 mağlup etmişti. Yonpaş Dumlupınar üçüncü dostluk maçını ise 16 Ocak’ta Hamitköy ile oynayacak.
 
 
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