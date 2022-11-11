Dumlupınar’da Altın 1 ay yok

Aksa Süper Lig ekibi Dumlupınar’da yıldız futbolcu Mehmet Altın’ın sakatlığının nüksetmesi moralleri bozdu.
Merit Alsancak Yeşilova maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yonpaş Dumlupınar'ın 10 numarası Mehmet Altın'ın Pazar günkü Türk Ocağı maçında oynayamayacağı ve en az 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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