Dumlupınar’a profesyonel destek

AKSA Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar’da 2021 – 2022 sezonuna yönelik olarak hazırlıklar devam ediyor.

Acapulco Otel’de ikinci kamp çalışmasını yapan Yonpaş Dumlupınar’da, antrenman ve hazırlık maçlarının yanı sıra teorik dersler de işlendi. Spor psikoloğu GözdeAcaray ve sporcu beslenmesi uzmanı Şöhret Ercen, kampı ziyaret ederek, ders verdiler.

Spor psikoloğu Gözde Acaray ve sporcu beslenmesi uzmanı Şöhret Ercen, kamp sürecinde sporcuları bilgilendirip, bilinçlenmelerini sağladılar.

