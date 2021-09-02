Dumlupınar’a bir sponsor daha

Qural Estate şirketi Yonpaş Dumlupınar ile sponsorluk anlaşması imzalarken, direktör Hasan Kırca, “Kulübün gerek sportif gerekse de sosyal sorumluluk projeleri anlamında doğru işler yapıyor. Bu doğru işlere gücümüzü ekleyeceğiz.” açıklamasını yaptı

AKSA Süper Lig’in yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar, ülkemizin güçlü emlak ve yatırım danışmanlığı şirketlerinden Qural Estate ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Yonpaş Dumlupınar Başkanı Mehmet Evram, Qural Estate Direktörü Hasan Kırca ve Yonpaş A.Ş. KKTC Bölge Müdürü Mehmet İkin hazır bulundu.

Qural Estate Direktörü Hasan Kırca, Yonpaş Dumlupınar’ı son dönemlerde yakından takip ettiğini, kulübün gerek sportif gerekse de sosyal sorumluluk projeleri anlamında doğru işler yaptığını gözlemlediğini ve bu doğru işlere Qural Estate’in de gücünü ekleyerek Yonpaş Dumlupınar ile birlikte özelde Mağusa genelde ise ülke gençliğine hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti. Kırca ayrıca Yonpaş Dumlupınar ile birlikte ülke gençliğine uzun yıllar hizmet vermeyi hedeflediklerini ve bu yıl vermiş oldukları sponsorluk desteğinin her yıl artarak devam edeceğini açıkladı.

Yonpaş Dumlupınar Başkanı Mehmet Evram, tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu ekonomik süreçte elini taşın altına koyarak ülke gençliğine verilen hizmete ve kulübün gelişimine destek veren Qural Estate’e ve direktör Hasan Kırca’ya teşekkür etti. Kulüplerin ayakta kalmasını sağlayan bu tür sponsorlukların elzem olduğunu ve Qural Estate’in bu sorumlu davranışının ekonomik gücü olan tüm şirketlere örnek olmasını ümit ettiğini belirtti. Yonpaş AŞ KKTC Bölge Müdürü Mehmet İkin, KKTC’de sportif kulüp giderlerinin tüm yükünün yöneticiler veya bir – iki sponsorun üzerinde olduğunu gözlemlediğini, Qural Estate gibi yerli şirketlerin iş yaptığı bölge kulüplerine veya sosyal dernek ve kurumlara yardım yapmasının iş dünyasında bir gelenek olduğunu, Yonpaş AŞ olarak Türkiye tabanlı bir şirket olmalarına rağmen KKTC’de elde edilen tüm gelirin yine KKTC’ye yatırılarak iş dünyasındaki bu geleneği şirket prensibi haline getirdiklerini ve Qural Estate’in vermiş olduğu bu sponsorluk desteğinin tüm işletmelere örnek olması gerektiğinin altını çizerek, Qural Estate ve direktör Hasan Kırca’ya teşekkür etti.

