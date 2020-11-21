Dumlupınar yeniden start verecek

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar’da, futbolda yaşanan belirsizlik nedeniyle durdurulan antrenmanlar, yeniden başlatılacak.

Yonpaş Dumlupınar yönetiminin geçtiğimiz akşam teknik heyet ve futbolcular ile yaptığı toplantıdan antrenmanlara başlanması kararı çıktı.

Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında temaslı takip sistemi konusunda anlaşmaya varılmamış olmasına rağmen antrenmanlara başlaması kararı alan Yonpaş Dumlupınar’da futbolcular Pazartesi günü Yonpaş Dumlupınar antrenman sahasında, sahaya inecekler.