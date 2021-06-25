Dumlupınar takımı diş kontrolünden geçti

Yonpaş Dumlupınar, 2021-22 Futbol Sezonuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir süre önce salonda fitness antrenmanları ile hazırlıklarına başlayan Dumlupınar’da dün gerçekleşen çalışmada Diş Hekimi Tülin Karavezirler Başarır, oyuncuların tek tek diş sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Başarır, sezona sorunsuz bir giriş kapsamında yapılan muayenelerde sıkıntılı görülen noktalarda oyunculara tedavi süreci ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Takımın performans gelişim uzmanı Mustafa Sakallı nezaretinde gerçekleştirilen salon çalışmaları, temmuz ayında başlaması planlanan saha çalışmalarına kadar yoğun şekilde devam edecek.

Öte yandan bir süre önce hayata geçirilen fitness salonuna kulübün emektarı olan Hüseyin Peralı’nın adı verildi.