banner583
banner676
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
39 0
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
23 0
 
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
64 0
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
14 0
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
73 0
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
34 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
48 0
banner661
banner682

Dumlupınar takımı diş kontrolünden geçti

banner476

banner666
Dumlupınar takımı diş kontrolünden geçti
Yonpaş Dumlupınar, 2021-22 Futbol Sezonuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir süre önce salonda fitness antrenmanları ile hazırlıklarına başlayan Dumlupınar’da dün gerçekleşen çalışmada Diş Hekimi Tülin Karavezirler Başarır, oyuncuların tek tek diş sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.
Başarır, sezona sorunsuz bir giriş kapsamında yapılan muayenelerde sıkıntılı görülen noktalarda oyunculara tedavi süreci ile ilgili tavsiyelerde bulundu.
Takımın performans gelişim uzmanı Mustafa Sakallı nezaretinde gerçekleştirilen salon çalışmaları, temmuz ayında başlaması planlanan saha çalışmalarına kadar yoğun şekilde devam edecek.
Öte yandan bir süre önce hayata geçirilen fitness salonuna kulübün emektarı olan Hüseyin Peralı’nın adı verildi.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.