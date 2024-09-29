Dumlupınar, son dakikalarda kendine geldi

Dumlupınar iki farklı geriye düştüğü maçı son anlarda bulduğu gollerle 3-2 kazanarak ligde ilk galibiyetini aldı, rakibine ilk yenilgisini yaşattı.

Stat: Mustafa H. Çağlar Stadı

Hakemler Şakir Azizoğlu Rüya Sakallı Halil E. Canaloğlu

A. Yeşilova Kemal Molla, Memduh, Sena, Gökhan (Dk.56 İlker), Billy Mehmet Mustafa, Fidelıs, Cemal Yaşınses (Dk.56 Arda)Toheeb Lawal, Vakkas, Jonathan Weston,

T. H. Dumlupınar: Ali Yıldız, Olcay , Junior Adjessa, Orhan Kalaycı, Lawal (Dk.57 Yıldıray) Berk Büyükkal (Dk.67 Berk Güçlücan) Mert Güçlücan (Dk.85 Osman) Arda, Hikmet, Nazım (Dk.85 Mehmet Altın) Godwin Ime Joseph

Goller: Dk.1 Jonathan Weston, Dk.15 Toheeb Emmanuel Lawal (A. Yeşilova) – Dk.18 Berk Büyükkal, Dk.86 Hikmet Çelikel, Dk.88 (P) Mehmet Altın (T. H. Dumlupınar)



Aksa Süper Ligin 2. Haftasında A. Yeşilova ile T. H. Dumlupınar Alsancak’ta Mustafa H. Çağlar Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Yeşilova’nın ilk 15 dakikada 2 – 0 öne geçtiği mücadeleyi konuk ekip 3 – 2 kazandı.

Yeşilova henüz ilk saniyelerde eski bir Dumlupınar futbolcusu Weston’un golü ile öne geçti. 15’inci dakikada Lawal’ın golü Yeşilova’ya iki farklı üstünlük sağladı. 18’inci dakikada Berk Büyükkal ile Dumlupınar farkı bire indirdi ve devre 2-1 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı.

Hikmet Çelikel ile 86’ıncı dakikada skoru eşitleyen Dumlupınar, kazandığı penaltı atışını 88’inci dakikada Mehmet Altın ile gole çevirerek maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Dumlupınar 3 puana yükselirken, Yeşilova 3 puanda kaldı.



