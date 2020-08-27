Dumlupınar performans testinden geçti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulubü sezon öncesi ve sonrası performans testleri gerçekleştirildi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dekanı sayın Prof. Dr. Ali Emre Erol ‘’UKÜ BESYO bünyemizde görev yapan Uzm. Fzt. Sema ÖZDEN, Öğr. Gör. Şeyda Çelik KARAHANÇER ve Öğr. Gör. Sonay DERİCİOĞLU ile KKTC spor kültürünün gelişimine katkı vermek istiyoruz. Yapılan testler sonucunda Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulubü sezon öncesi ve sezon içi periyodik performans ölçümleri gerçekleştirilip elde edilen verilere uygun egzersiz reçeteleri hazırlayarak, performanslarının üst düzeye çekilerek devamlılığı sağlamayı hedefliyoruz.’’

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulubü Teknik Direktör’ü Sedat DEVECİOĞLU ise ‘’Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulubü olarak, bu yıl antrenman kalitemizi ve performans düzeyimizi artırmak amaçlı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile protokol imzaladık. UKÜ BESYO ekibi tarafından sezon öncesinde ve sezon içerisinde 6 kez olmak üzere tüm performans ölçümleri gerçekleştirilecektir. Yapılacak olan ölçümler sayesinde sezon içi ve sezon öncesi fiziksel yeterlilik durumumuza göre yine Prof. Dr. Ali Emre EROL öncülüğünde ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamak ve mevcut durumu daha iyiye taşımak açısından koordineli bir antrenman programı hazırlanacaktır. Bu bağlamda da 26 Ağustos çarşamba günü birincisi yapılan spor performans testlerini 3 gün süre ile UKÜ ARENA Spor Kompleksinde gerçekleştireceğiz.’ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dekanı sayın Prof. Dr. Ali Emre Erol ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı yönetim kurulu adına teşşekür ederiz.’ dedi.