Dumlupınar, Ocak’a gol yağdırdı

Dumlupınar, ligde son sırada yer alan, teknik adamı olmayan yönetimi istifa etmiş olan Türk Ocağı’nı 11 golle geçerek, zirve takibini sürdürdü. Sonunculuğa demir atmış olan Türk Ocağı tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı

Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Sertan Alkın, Mehmetcan Erli

TOL: Batuhan, Ertaç, Sillah, Ahmet Karlankuş, Hikmet, Doku (83.Dk Mete), Cemal (67.Dk Hakan), Mahmut Fansa, Bedirhan (83.Dk Mehmet), Mustafa Ercan, Emre Can

Tremeşeli H.Dumlupınar: Türkkan, Kadir, Adjessa, Olcay (63.Dk Tahsin), İsmail (66.Dk Doğukan), Berke, Berk Büyükkal (46.Dk Adewole), Mert (46.Dk Turgut), Kore (46.Dk Arda), Berk Güçlücan, Nazım

Goller: 12.Dk (P) Ertaç, 71.Dk Hikmet (TOL)- 1.Dk Berk Güçlücan, 3 ,10 , 67 ve 90. Dk Adjessa, 14 ve 35.Dk Berk Büyükkal, 18.Dk Mert, 40.Dk Kadir, 63.Dk Turgut (Dumlupınar)



Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve Hüseyin Eyyüpler’in yönettiği karşılaşma baştan sona Dumlupınar üstünlüğünde geçti. Maça hızlı ve golle başlayan Dumlupınar, Berk Güçlücan, Adjessa 2 ve Berk Büyükkal’ın golleriyle 14 dakikada skoru 4 – 1 yaptı. Türk Ocağı 12. dakikada Ertaç Sarı kırmızılılar Mert Güçlücan, Berk Büyükkal ve Kadir Erol’un golleriyle ilk devreyi 7 – 1 önde tamamladı. İkinci devrede Dumlupınar, tempoyu düşürdü. Buna rağmen sarı kırmızılılar Turgut’un biri penaltıdan olmak üzere 2 ve Adjessa’nın 2 golleriyle maçı 11 – 2 kazanırken, Türk Ocağı’nın golü Dumlupınar’dan alınan Hikmet’ten geldi.

