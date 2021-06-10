Dumlupınar moral – motivasyon yemeği düzenledi

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, 2021 – 2022 futbol sezonu hazırlıkları öncesi moral ve motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

Kulübün ana sponsoru Yonpaş Orman Ürünleri tarafından verilen yemeğe başkan Mehmet Evram, yöneticiler, A takım oyuncuları ve teknik heyet katılım gösterdi.

Yemek, Yonpaş Orman Ürünleri’nin Gazimağusa’da bulunan tesisinde yapılırken, hafta başında salon çalışmaları ile başlayacak hazırlıklar öncesi takım moral ve motivasyon depolamış oldu.

