Dumlupınar moral – motivasyon yemeği düzenledi

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, 2021 – 2022 futbol sezonu hazırlıkları öncesi moral ve motivasyon yemeğinde bir araya geldi.
Kulübün ana sponsoru Yonpaş Orman Ürünleri tarafından verilen yemeğe başkan Mehmet Evram, yöneticiler, A takım oyuncuları ve teknik heyet katılım gösterdi.
Yemek, Yonpaş Orman Ürünleri’nin Gazimağusa’da bulunan tesisinde yapılırken, hafta başında salon çalışmaları ile başlayacak hazırlıklar öncesi takım moral ve motivasyon depolamış oldu.
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