Dumlupınar, kiralık listesini güncelledi

Süper Ligin Mağusa ekiplerinden Tremeşeli H. Dumlupınar, kiralık futbolcu listesini güncelledi.
Geçtiğimiz ay açıklanan listede 24 oyuncu yer alıyordu. Bu oyuncuların bazıları başka takımlara transfer olurken, yeni açıklanan güncel listede 29 oyuncu yer aldı. Kiralık oyuncu listesi şu şekilde:
Turgut Kaçar, Berke Zorba, Ümit Genç, Burak Karabacak, Malik Sercan Gök, Hicabi Demir, Onurhan Yalçın, Adewole Oladimeji, Arda Bayram, Mustafa Erendağ, Ümit Açıkgöz, Buğra Gökalp, Hasan Bayandursun, Çağrı Şahin, Tugay Sakiner, Mehmet Gürbıyık, Mert Özcömert, Çağın Alibey, Altay Rüzgar, Tolga Yusuf, Nazmi Rüzgar, Osman Yardımsever, Emre Karaciğer, Mehmet Ergün Çekiç, Abdülbaki Uçar, Mesut Uçar, İsmail Kaffaoğlu, Arif Sağaltıcı, Cedric Kore.
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