Dumlupınar kampı bitirdi

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, 2021 – 2022 futbol sezonuna yönelik ilk etap hazırlık kampını tamamladı. 2-4 Ağustos tarihleri arasında Mağusa’da Grand Sapphire City Hotel’de yer alan kamp çerçevesinde üç günlük sürede sabah ve akşam olmak üzere çift idman gerçekleştirildi.

İlk etap kampı değerlendiren Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi. İyi ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Devecioğlu, “Sabah ve akşam olmak üzere günde çift idmanla çalıştık. Sabahları taktik ağırlıklı, akşamları ise fiziksel çalışmalar gerçekleştirdik” dedi. Genel hazırlık döneminin bittiğini, özel hazırlık döneminin başlayacağını belirten Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, kampın ardından Perşembe günü takıma izin verdiklerini, çalışmaların Cuma gününden itibaren devam edeceğini aktardı.

Devecioğlu, 11 Ağustos 2021 Çarşamba gününden itibaren hazırlık maçlarına başlayacaklarını, ilk hazırlık maçının Hamitköy ile olacağını ifade etti. Bu dönem içerisinde 4 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’na kadar 8 hazırlık maçı yapmayı planladıklarını belirten Devecioğlu, kendilerine iyi bir kamp ortamı sağlayan kulüp yönetimi ve sponsorları Yonpaş Orman Ürünleri AŞ’ye teşekkürlerini iletti.