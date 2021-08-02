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Dumlupınar kampa girdi

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Dumlupınar kampa girdi
Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nde birinci etap kampı bugün başladı. 2 – 4 Ağustos tarihlerinde yapılacak kamp Grand Sapphire City Hotel’de yer alacak. Takımın çalışmaları ise Yonpaş Arena’da gerçekleştirilecek.
Haziran ayında salon çalışmaları ile başlayan hazırlıklar, Temmuz ayında saha çalışmaları ile devam ederken ilk etap kamp çalışması çerçevesinde Yonpaş Dumlupınar, Mağusa’da kendi sahasında sabah ve akşam olmak üzere fiziksel ve taktik çalışmaların yer alacağı şekilde günde çift idman yaparak kampı tamamlayacak.
 
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