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Dumlupınar'ın gözü zirvede

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Yonpaş Dumlupınar, konuk olduğu Merit Alsancak Yeşilova’yı üstün bir oyundan sonra 4-2 mağlup ederek 3 puanı kazanan taraf olurken, Dumlupınar zirve takibini sürdürdü

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Dumlupınar'ın gözü zirvede

Stat: Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı 

Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Özal Çağlayan 

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Bıll Osman Beyza, Mejdi Direniş, Aksel Kaptanoğlu, Kossı Prınce Segbefıa, (75’ Mehmet Tekin), Yasin Doğan, (75’ Ekrem Madenci), Bayram Özgüm, Eyyüp Öztep, (68’ Galip Albayrak), Vakkas Kaynarca, (58’ Mehmet Kum), Memduh Sarıoğlu, Mustafa Vardi 

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan Delideniz , Olcay Mahmut Aykut, İsmail Tırlık, Berke Zorba, (85’ Mehmet Gürbıyık), Rifat Hacıarifoğlu, Mert Güçlücan, (85’ Oladimejı Adewole), Osman Şanverdi, (85’ Berk Büyükkal), İbrahim Köse, (52’ Mehmet Altın), (70’ Hikmet Çelikel), Tahsin Kaya, Emre Soytürk, Jonathan Weston 

Goller: 10’ Yasin Doğan, 83’ Ekrem Madencioğlu (MAY), 6’ Berke Zorba, 23 ve 69’ Jonathan Weston, 59’ Mehmet Altın (Y.Dumlupınar)

AKSA Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında deplasman ekibi Yonpaş Dumlupınar, konuk olduğu Merit Alsancak Yeşilova’yı üstün bir oyundan sonra 4-2 mağlup ederek 3 puanı kazanan taraf oldu. 6’ hızlı gelişen Yonpaş Dumluınar atağında Berke topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi 0-1. 10’ Golden sonra baskısını artıran Yeşilova, Yasin ile golü bularak maça eşitliği getirdi 1-1. 23’ Rakip savunma arkasına atılan toplarla gol arayan konuk ekip yabancı oyuncusu Weston ile bir kez daha öne geçti 1-2. İlk yarı 2-1 konuk ekip Yonpaş Dumlupınar’ın üstünlüğünde sona erdi. 59’ İkinci yarıya da atak başlayan Yonpaş Dumlupınar, yıldızı Mehmet Altın ile farkı ikiye çıkardı 1-3. 69’ Rakibi üzerine baskı kuran ve pozisyonlar bulan Yonpaş Dumlupınar’da Weston, kendisinin 2. takımının 4. golünü ağlara göndererek farkı üçe çıkardı 1-4. 83’ Son bölümde ataklarını hızlandıran Merit Alsancak Yeşilova’da oyuna sonradan giren Ekrem topu filelere göndererek maçın skorunu ilan etti 2-4.

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