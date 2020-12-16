Dumlupınar ile Yenicami buluşacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen antrenmanlarını sürdüren, takımlar hazırlık maçlarına başlıyorlar.

Bu takımlardan olan K-PET Süper Lig ekipleriYonpaş Dumlupınar ile Yenicami, hazırlık maçlarında karşılaşacak.19 Aralık Cumartesi günü saat 14:30’da başlayacak olan maç, Dumlupınar Arena’da oynanacak.Maçı Merkez Hakem Kurulunun (MHK) atadığı hakem Hakan Ünal ve ekibi yönetecek.

Bu arada Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Afrikalılar Karması ile hazırlık maçı yapan Yonpaş Dumlupınar, maçı 2 – 1 kaybetti.

