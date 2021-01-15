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Dumlupınar ile Hamitköy karşılaşacak

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Dumlupınar ile Hamitköy karşılaşacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimleri için antrenmanlarını sürdüren 2 takım, Yonpaş Dumlupınar ile Hamitköy, dostluk maçında karşılaşacaklar.
Yonpaş Dumlupınar ile Hamitköy, Cumartesi günü saat 14:00’te, MağusaCanbulat Stadında dostluk maçında buluşacaklar. Maçı master hakemler yönetecekler.
Hamitköy ile Yonpaş Dumlupınar arasında geçtiğimiz hafta Esat Erdoğmuş Stadında oynanan dostluk maçı, 1-1 berabere tamamlanmıştı.
 
 
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