Dumlupınar ile Hamitköy karşılaşacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimleri için antrenmanlarını sürdüren 2 takım, Yonpaş Dumlupınar ile Hamitköy, dostluk maçında karşılaşacaklar.
Yonpaş Dumlupınar ile Hamitköy, Cumartesi günü saat 14:00’te, MağusaCanbulat Stadında dostluk maçında buluşacaklar. Maçı master hakemler yönetecekler.
Hamitköy ile Yonpaş Dumlupınar arasında geçtiğimiz hafta Esat Erdoğmuş Stadında oynanan dostluk maçı, 1-1 berabere tamamlanmıştı.
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