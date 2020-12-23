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Dumlupınar ile Esentepe, Mağusa’da buluşacak

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Dumlupınar ile Esentepe, Mağusa’da buluşacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 Futbol Sezonunu iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarını da sürdürüyorlar.
K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar ile K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe ikinci hazırlık maçlarında karşılaşacaklar. Dumlupınar Arena’da Cumartesi günü oynanacak olan maç saat 14:30’da başlayacak. Yonpaş Dumlupınar ilk hazırlık maçlarında Yenicami’yi 5-2 mağlup etmiş, Esentepe, Hamitköy ile 2-2 berabere kalmıştı.
 
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