Dumlupınar Girne’den keyifli döndü

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Murat İzci, Halil Erdem Canaloğlu, Ömer Doğru
Türk Ocağı Limasol: Hüseyin, Mehmet Uçar, Şükrü, Polat, Doğukan, Ali, Yunus, Cevdet, İlker İnceler, İsmet, İlker Tek
Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Olcay, Mehmet Gürbıyık, Berke, Mehmet Altın, Tahsin, Oladimeji, Emre, Weston, Burak, Turgut
Goller: 16’ ve 70’Weston, 82’Tahsin Kaya (Yonpaş Dumlupınar)
AKSA Süper Lig’de 24.hafta karşılaşmasında Türk Ocağı ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadeleyi Yonpaş Dumlupınar 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
16.dakikada Yonpaş Dumlupınar’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde bomboş kalan Jonathan Weston kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 0 - 1
İlk devreyi konuk ekip Yonpaş Dumlupınar, 1-0 önde tamamladı.
50.dakikada sağdan gelişen Türk Ocağı atağında Mehmet Uçar’ın ortasında Ali Avcısoyu’nun vuruşunu Yonpaş Dumlupınar savunması topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
61.dakikada Weston ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya gönderdi.
65.dakikada Cevdet’in pasında Ali Avcısoyu’nun vuruşu dışarıya gitti.
70.dakikada Weston düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının 2’nci golünü kaydetti . 0 - 2
82.dakikada Berke’nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde topla buluşan Tahsin Kaya topu filelere gönderdi. 0-3
Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi Yonpaş Dumlupınar 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonucun ardından Yonpaş Dumlupınar puanını 40’a çıkarırken, Türk Ocağı ise 32 puanda kaldı.
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