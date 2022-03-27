Dumlupınar Girne’den keyifli döndü

İkinci devrenin çıkışta ekibi Yonpaş Dumlupınar, Girne’de konuk olduğu Türk Ocağı’nı 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek ilk 5 hedefinde yoluna devam etti

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Murat İzci, Halil Erdem Canaloğlu, Ömer Doğru

Türk Ocağı Limasol: Hüseyin, Mehmet Uçar, Şükrü, Polat, Doğukan, Ali, Yunus, Cevdet, İlker İnceler, İsmet, İlker Tek

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Olcay, Mehmet Gürbıyık, Berke, Mehmet Altın, Tahsin, Oladimeji, Emre, Weston, Burak, Turgut

Goller: 16’ ve 70’Weston, 82’Tahsin Kaya (Yonpaş Dumlupınar)



AKSA Süper Lig’de 24.hafta karşılaşmasında Türk Ocağı ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadeleyi Yonpaş Dumlupınar 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

16.dakikada Yonpaş Dumlupınar’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde bomboş kalan Jonathan Weston kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 0 - 1

İlk devreyi konuk ekip Yonpaş Dumlupınar, 1-0 önde tamamladı.

50.dakikada sağdan gelişen Türk Ocağı atağında Mehmet Uçar’ın ortasında Ali Avcısoyu’nun vuruşunu Yonpaş Dumlupınar savunması topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

61.dakikada Weston ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

65.dakikada Cevdet’in pasında Ali Avcısoyu’nun vuruşu dışarıya gitti.

70.dakikada Weston düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının 2’nci golünü kaydetti . 0 - 2

82.dakikada Berke’nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde topla buluşan Tahsin Kaya topu filelere gönderdi. 0-3

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi Yonpaş Dumlupınar 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Yonpaş Dumlupınar puanını 40’a çıkarırken, Türk Ocağı ise 32 puanda kaldı.

