banner583
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
28 0
Türkiye kritik virajda
Türkiye kritik virajda
34 0
 
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
420 0
Baflılar kenetlendi
Baflılar kenetlendi
104 0
Engeller yine Akova'da aşılacak
Engeller yine Akova'da aşılacak
54 0
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
68 0
“Biraz daha duyarlı olalım”
“Biraz daha duyarlı olalım”
40 0
banner661

Dumlupınar gençlerinden önemli galibiyet

banner476

banner714
Dumlupınar gençlerinden önemli galibiyet
AKSA Süper U20 Liginde oynanan haftanın zorlu mücadelesinde gülen taraf Yonpaş Dumlupınar U20 Takımı oldu.
Yonpaş Dumlupınar U20 Takımı ile Doğan Türk Birliği U20 Takımı arasında oynanan maçı 2 – 1 ev sahibi takım kazandı. Necip Halil Kartal Stadında oynanan maçta Berk Güçlücan ve Arda Bayram ile 2 – 0 öne geçen sarı kırmızılılar, Arda Metin’in golüne engel olmamalarına rağmen maçı 2 – 1 kazanarak 9 puana yükseldiler. İlk mağlubiyetini alan Doğan Türk Birliği U20 Takımı ise 9 puanda kaldı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.