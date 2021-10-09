Dumlupınar gençlerinden önemli galibiyet

AKSA Süper U20 Liginde oynanan haftanın zorlu mücadelesinde gülen taraf Yonpaş Dumlupınar U20 Takımı oldu.

Yonpaş Dumlupınar U20 Takımı ile Doğan Türk Birliği U20 Takımı arasında oynanan maçı 2 – 1 ev sahibi takım kazandı. Necip Halil Kartal Stadında oynanan maçta Berk Güçlücan ve Arda Bayram ile 2 – 0 öne geçen sarı kırmızılılar, Arda Metin’in golüne engel olmamalarına rağmen maçı 2 – 1 kazanarak 9 puana yükseldiler. İlk mağlubiyetini alan Doğan Türk Birliği U20 Takımı ise 9 puanda kaldı.

