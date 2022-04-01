banner762
banner815
Motokros şampiyonası başlıyor
Motokros şampiyonası başlıyor
4 0
Toplumsal Varoluş ateşi Güzelyurt’ta da yandı
Toplumsal Varoluş ateşi Güzelyurt’ta da yandı
13 0
 
Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı
Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı
2.3B 0
“Bu isyan daha da büyüyecek”
“Bu isyan daha da büyüyecek”
19 0
Hentbolda Büyükler Liginde mücadele sürüyor
Hentbolda Büyükler Liginde mücadele sürüyor
18 0
Kortlarda Dünya Oto Cup tamamlandı
Kortlarda Dünya Oto Cup tamamlandı
11 0
“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”
“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”
121 0
banner797
banner794

Dumlupınar genç kalecilerine eğitim desteği

banner476

Dumlupınar genç kalecilerine eğitim desteği
Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’ne altyapıya yönelik faaliyetler sürüyor.
Bu faaliyetler kapsamında yarışmacı grup kalecilerini en iyi şekilde gelişebilmelerine destek olmak amacı ile Sporda Sporcu Süreçleri, Spor Psikolojisi ve Sporcunun Mental Destek Başlıkları konulu ilk eğitim semineri gerçekleştirildi.
Seminer, Uzman Psikolog Gözde Acaray tarafından verilirken, Yonpaş Dumlupınar Yarışmacı Takımlar Koordinatörü Mehmet Emin Zaim ve Kaleci Antrenörü Hüseyin Mertol da seminerde sporcuların yanında bulundu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.