Dumlupınar genç kalecilerine eğitim desteği

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’ne altyapıya yönelik faaliyetler sürüyor.

Bu faaliyetler kapsamında yarışmacı grup kalecilerini en iyi şekilde gelişebilmelerine destek olmak amacı ile Sporda Sporcu Süreçleri, Spor Psikolojisi ve Sporcunun Mental Destek Başlıkları konulu ilk eğitim semineri gerçekleştirildi.

Seminer, Uzman Psikolog Gözde Acaray tarafından verilirken, Yonpaş Dumlupınar Yarışmacı Takımlar Koordinatörü Mehmet Emin Zaim ve Kaleci Antrenörü Hüseyin Mertol da seminerde sporcuların yanında bulundu.

