Dumlupınar futbolcuları testten geçti

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, 2021-2022 futbol sezonuna yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Haziran ayında salon çalışmalarına başlayan Yonpaş Dumlupınar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde performans testine girdi.

UKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) tarafından A takım oyuncularına yapılan test kapsamında oyuncuların kuvvet, sürat, esneklik, dayanıklılık ve antropometrik ölçümleri yapıldı.

UKÜ Arena’da yapılan testler sezon içerisinde toplam altı kez gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada testleri gerçekleştirilen UKÜ BESYO adına Dekan Prof. Dr. Ali Emre Erol’a teşekkür edildi.