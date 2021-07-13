Dumlupınar futbolcuları testten geçti

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, 2021-2022 futbol sezonuna yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.
Haziran ayında salon çalışmalarına başlayan Yonpaş Dumlupınar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde performans testine girdi.
UKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) tarafından A takım oyuncularına yapılan test kapsamında oyuncuların kuvvet, sürat, esneklik, dayanıklılık ve antropometrik ölçümleri yapıldı.
UKÜ Arena’da yapılan testler sezon içerisinde toplam altı kez gerçekleştirilecek.
Yapılan açıklamada testleri gerçekleştirilen UKÜ BESYO adına Dekan Prof. Dr. Ali Emre Erol’a teşekkür edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.