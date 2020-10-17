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Dumlupınar futbolcuları salonda kuvvetleniyorlar

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Dumlupınar futbolcuları salonda kuvvetleniyorlar
Futbolda belirsizlik sürerken, çok az sayıda takım antrenmanlara başladı. Sağlık Bakanlığının, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun talep ettiği sağlık protokolunu imzalamaması nedeniyle belirsizlik sürerken, futbolcuların birçoğu bireysel çalışma yapıyorlar.
K-PET Süper Ligin yeni ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar’ın futbolcuları da bireysel çalışma yapan futbolcular arasında yer alıyorlar.
Antrenör Sabri Deniz eşliğinde salonda çalışarak güç depolayan Berke Zorba ve Adewole Oladijemi hazırlıklar öncesinde kuvvetleniyorlar.
 
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