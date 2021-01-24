Dumlupınar forvetleri Ünlücan’a emanet

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenman ve dostluk maçlarını sürdüren Yonpaş Dumlupınar’da, forvet futbolcuları için özel antrenör görevlendirildi.

Mehmet Evram başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik direktör Sedat Devecioğlu’nun heyetinde Mete Ünlücan’ı görevlendirdi. Futbol oynadığı dönemin en önemli golcülerinden olan Mete Ünlücan, antrenman ve dostluk maçlarında Yonpaş Dumlupınar’ın genç hücumcuları ile özel olarak ilgilenerek, onların gelişimlerine katkı koyuyor.

