banner583
banner590
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
79 0
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
20 0
 
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
27 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
41 0
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
15 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
28 0
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
78 0
banner529
banner570

Dumlupınar forvetleri Ünlücan’a emanet

banner476

Dumlupınar forvetleri Ünlücan’a emanet
banner601
Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenman ve dostluk maçlarını sürdüren Yonpaş Dumlupınar’da, forvet futbolcuları için özel antrenör görevlendirildi.
Mehmet Evram başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik direktör Sedat Devecioğlu’nun heyetinde Mete Ünlücan’ı görevlendirdi. Futbol oynadığı dönemin en önemli golcülerinden olan Mete Ünlücan, antrenman ve dostluk maçlarında Yonpaş Dumlupınar’ın genç hücumcuları ile özel olarak ilgilenerek, onların gelişimlerine katkı koyuyor.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.