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Dumlupınar evinde kayıp

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Dumlupınar evinde kayıp
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen antrenmanlarını sürdüren, takımlar hazırlık maçlarına başladılar.
Bu takımlardan olan K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Afrikalılar Karması ile hazırlık maçı yaptı. Dumlupınar Arena’da oynanan maçı, DAÜ Afrikalılar Karması 2-1 kazandı.
4 topu direkten dönen, 1 penaltı vuruşundan yararlanamayan Yonpaş Dumlupınar’ın golünü penaltıdan Burak Karabacak kaydetti.
 
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