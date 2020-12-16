Dumlupınar evinde kayıp

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen antrenmanlarını sürdüren, takımlar hazırlık maçlarına başladılar.

Bu takımlardan olan K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Afrikalılar Karması ile hazırlık maçı yaptı. Dumlupınar Arena’da oynanan maçı, DAÜ Afrikalılar Karması 2-1 kazandı.

4 topu direkten dönen, 1 penaltı vuruşundan yararlanamayan Yonpaş Dumlupınar’ın golünü penaltıdan Burak Karabacak kaydetti.

