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Dumlupınar, Erciyes’te kondisyon depoladı

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Dumlupınar, Erciyes’te kondisyon depoladı
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Süper Ligin güçlü ekiplerinden Tremeşeli Holding Dumlupınar yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarına Türkiye’nin Kayseri ilinde devam etti.
Teknik direktör Evren Bahtıkara liderliğindeki ekibinin nezaretinde Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde bulunan Ace Kite Hotel tesislerinde güç ve kondisyon depolayan Dumlupınar takımı günde çift idmanla hazırlandı.
Dumlupınar takımı, geçtiğimiz gün Türkiye 2. Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçını Mehmet Altın’ın golüyle 1 – 0 kazanmıştı. Dumlupınar kafilesi yarın ülkeye dönecek.
 
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