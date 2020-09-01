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Dumlupınar, Emrenin bonservisini aldı

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Dumlupınar, Emrenin bonservisini aldı
K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar yeni sezona güçlü bir Kadro ile girmek için transferlerine devam ediyor.
Yonpaş Dumlupınar geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Emre Soytürk'ü yeniden kadrosuna kattı.
Yonpaş Dumlupınar sağ bek oyuncusunun bonservisini Esentepe'den aldı.
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