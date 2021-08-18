Dumlupınar, Doğan’ı farklı geçti

AKSA Süper Ligde mücadele edecek 2 ekip Doğan Türk Birliği ile Yonpaş Dumlupınar, Acapulco Spor Tesislerinde karşılaştı. Her 2 devrede de güçlü rakibine oranla daha üstün oynayan Yonpaş Dumlupınar, maçı 6 – 2 kazandı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.

AKSA Süper Ligde mücadele edecek 2 ekip Doğan Türk Birliği ile Yonpaş Dumlupınar, Acapulco Spor Tesislerinde karşılaştı. Her 2 devrede de güçlü rakibine oranla daha üstün oynayan Yonpaş Dumlupınar, maçı 6 – 2 kazandı.

Zekai Töre’nin yönettiği maçın ilk devresi 3 – 1 sona ererken, ikinci devre de aynı skorla tamamlandı. 6 – 2’lik maçta Yonpaş Dumlupınar’ın gollerini Weston 2, Eray 2, Mert ve Berk kaydetti. Doğan Türk Birliği’nin gollerini ise penaltıdan Aydın ve Arda attı.



