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Dumlupınar, Doğan’ı farklı geçti

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AKSA Süper Ligde mücadele edecek 2 ekip Doğan Türk Birliği ile Yonpaş Dumlupınar, Acapulco Spor Tesislerinde karşılaştı. Her 2 devrede de güçlü rakibine oranla daha üstün oynayan Yonpaş Dumlupınar, maçı 6 – 2 kazandı

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Dumlupınar, Doğan’ı farklı geçti
Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.
AKSA Süper Ligde mücadele edecek 2 ekip Doğan Türk Birliği ile Yonpaş Dumlupınar, Acapulco Spor Tesislerinde karşılaştı. Her 2 devrede de güçlü rakibine oranla daha üstün oynayan Yonpaş Dumlupınar, maçı 6 – 2 kazandı.
Zekai Töre’nin yönettiği maçın ilk devresi 3 – 1 sona ererken, ikinci devre de aynı skorla tamamlandı. 6 – 2’lik maçta Yonpaş Dumlupınar’ın gollerini Weston 2, Eray 2, Mert ve Berk kaydetti. Doğan Türk Birliği’nin gollerini ise penaltıdan Aydın ve Arda attı.
 
 
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