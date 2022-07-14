Dumlupınar, DAÜ’de performans testlerinden geçiyor

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü sezon öncesi performans testleri, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile kulüp arasında Nisan ayında imzalanan protokol kapsamında DAÜ Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde yapılıyor.Kulüpten verilen bilgiye göre bugün start verilen performans testlerini ve değerlendirme sürecini DAÜ SAYMER Değerlendirme Ekibi yürütmekte.DAÜ SAYMER Değerlendirme Ekibi Doç. Drç Berkiye Kırmızıgil, Dr Fzt İlker Yatar, Dr Fzt Ece Mani, Uzm Fzt Hayriye Tomaç, Uzm Fzt Ceren Ersoy, Uzm Fzt Yaşam Direl, Uzm Fzt Betül Fatma Bilgin, Fzt Ayşenur Gencel, Fzt Özge Çiftçi, Fzt Bahri Torun, Fzt Merve Paksoy, Fzt Tuğba Paksoy, Fzt Halide Unuz, Fzt Aleyna Göker oluşuyor.