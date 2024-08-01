Dumlupınar da sahaya indi

AKSA Süper Lig ekiplerinden Tremeşeli Holding Dumlupınar iki haftadan beri salonda ve kuvvet antrenmanı olarak sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarını sahaya taşıdı.
Çalışma öncesinde merhum başkan, yönetici, sporcu ve Şampiyon Melekleri kabristanlıkta ziyaret eden yönetici, teknik heyet ve futbolcular ardından toplu olarak fotoğraf çektirdiler. Daha sonra ise ilk saha çalışmasını gerçekleştirdiler.
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