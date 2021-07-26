Dumlupınar'da kızlar sahada

Yonpaş Dumlupınar Akademi’de çalışmalar devam ederken 5-10 yaş arası kız çocuklar için de kayıtlar devam ediyor.
Akademide antrenmanlar devam ederken "En güçlü kızlar Dumlupınar Akademi’de!” sloganıyla kayıtların devam ettiği açıklandı.
Akademinin yeni küçük üyeleri sarı kırmızılı formaları giymeye başlarken yapılan açıklamada akademi programı ve bilgi için 0 (533) 864 57 09 numaralı telefondan irtibat kurulabileceği belirtildi."
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