Dumlupınar'da Altın imzaladı

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün Yenicami’den transfer ettiği Mehmet Altın, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzayı atarak sarı kırmızılı formayı giydi.

Geride bıraktığımız yıl futbol sezonunun başlangıcı ile ilgili belirsizliğin olduğu süre içerisinde anlaşmaya varılan oyuncu, kendisini bonservisli olarak Yonpaş Dumlupınar futbolcusu yapan imzayı yönetici Mülkü Çemender nezaretinde attı.