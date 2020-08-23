Dumlupınar'da, Abbas ile yollar ayrıldı

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar'da yeni sezonun kadrosunu oluşturma çalışmaları sürüyor.

Yonpaş Dumlupınar, Eray ve Tufan transferlerinden sonra bu kez yol ayrımına gitti.

Defansın tecrübeli ismi Abbas Osum ile Yonpaş Dumlupınar maddi konularda yaşanan kriz sonrasında yollar dostça ayrıldı.